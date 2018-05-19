ضبط حقائب مليئة بالأموال والمجوهرات بمنزل رئيس وزراء ماليزيا السابق 

ضبطت الشرطة الماليزية 284 صندوقا فيه 72 حقيبة يدوية فاخرة محشوة بالأموال والمجوهرات، خلال عملية مداهمة في إطار التحقيق حول اختلاس أموال الذي يطال رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية امس الجمعة.

وتزيد هذه المضبوطات من المخاطر التي يواجهها نجيب، الذي كان حتى الأسبوع الماضي يبدو متجها إلى فوز انتخابي قبل أن تتم إطاحته في اقتراع شكلت نتائجه مفاجأة.

ورفض نجيب الذي بدا محطما وقلقا، التعليق على التطورات الأخيرة بينما كان يمر بين حشد من وسائل الإعلام لدخول مسجد لأداء صلاة العصر، في الدولة ذات الغالبية المسلمة.

وعند سؤال نجيب (62 عاما) إذا كان يريد التعليق على الموضوع، ربّت على ذراع أحد صحفيي وكالة “فرانس برس” قائلا “لاحقا لاحقا”.

وقالت الشرطة إن حجم المضبوطات من الأموال النقدية و248 صندوقا فيه حقائب يدوية من الماركات الفاخرة “إيرمس” و”لوي فويتون” تجعل من غير الممكن على الفور تقدير قيمتها.

وشنت الشرطة عمليات مداهمة واسعة النطاق شملت منزل نجيب ومواقع أخرى مساء الأربعاء الماضي، تنفيذا لوعد قطعته الحكومة الجديدة برئاسة مهاتير محمد (92 عاما) بالتحقيق في ممارسات رئيس الوزراء السابق. وكانت الشرطة رفضت في السابق التعليق على عمليات الدهم.

لكن عمر سينج مسؤول دائرة الجرائم المالية في الشرطة، أكد أن العمليات الأخيرة في ساعة مبكرة الجمعة، جاءت في إطار التحقيقات في اتهامات بأن نجيب وأسرته والمقربين منه نهبوا مليارات الدولارات من صندوق سيادي حكومي أسسه نجيب.

وصرح سينج للصحفيين أمام المجمع السكني الفاخر في كوالالمبور حيث جرت عملية الدهم الأخيرة “لا يمكنني تقدير قيمة المضبوطات”.

وأكد قائلا “لقد أغلقنا الحقائب لكننا نعرف أنها تحتوي على أموال، ونعرف أنها تحتوي على مجوهرات”.

وقال سينج، إن حقائب السفر الـ72 تحتوي على كميات كبيرة من “العملات المختلفة ومنها الرينجيت الماليزي والدولار الأمريكي والساعات والمجوهرات”. وقال “إن كمية المجوهرات كبيرة في الواقع”.

وأظهرت مشاهد مسجلة عرضتها وسائل إعلام محلية صناديق كرتون وحقائب سفر مغلفة بالبلاستيك خلال تحميلها على شاحنة للشرطة سوداء اللون. وذكرت التقارير أن 5 شاحنات استخدمت لنقل كافة المضبوطات.

وحتى الأسبوع الماضي كان فوز الائتلاف القوي بقيادة نجيب “باريسان ناسيونال” (الجبهة الوطنية) متوقعا إلى حد كبير بولاية جديدة في حكم استمر أكثر من ستة عقود، ما جعلها إحدى الحكومات التي بقيت في الحكم لأطول مدة.

لكن ائتلافه -المتهم بحشو صناديق الاقتراع والغش- أطاح به بشكل مفاجئ ائتلافا متنوعا حشد الغضب الشعبي ضد الفساد المتهم به نجيب واساليبه القمعية بشكل متزايد.

وسيضيف ضبط الحقائب اليدوية إلى السخط الشعبي تجاه زوجة نجيب، روسمة منصور، التي طالما اثارت الغضب الشعبي جراء شغفها برحلات التسوق الفاخرة خارج البلاد، وامتلاكها لمجموعة واسعة من حقائب اليد الباهظة الثمن.

وساهمت سمعتها في إدراك الناخبين وجود فساد في مؤسسة حاكمة فقدت التواصل مع الشعب الكادح ومن الطبقة الوسطى.

وكان مهاتير، منع نجيب من السفر في أعقاب الانتخابات الأسبوع الماضي، على خلفية اتهامات بأنه أشرف على نهب مليارات الدولارات من الصندوق السيادي “1 أم دي بي” (ماليزيا ديفلوبمنت برهاد)، في عملية فساد معقدة ومدهشة وغسيل أموال، امتدت في أنحاء العالم.

وغذت عمليات الشرطة التكهنات في ماليزيا بإلقاء القبض على نجيب، لكن لم تظهر حتى الان مؤشرات على قرب توقيفه.

وقال مهاتير وأنور إبراهيم، زعيم المعارضة السابق الذي أمضى عقوبة في السجن خلال حكم نجيب وأفرج عنه يوم الأربعاء الماضي، إنهما يتوقعان توجيه اتهامات لنجيب في وقت قريب.