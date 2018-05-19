بعيداً عن الرسميات .. عصابة الاربعة تلتقي بالقاهرة لغرض الراحة والرفاهية 

نشر مدير مكتب ولي العهد السعودي صورة التقطت في القاهرة مؤخرا، جمعت محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك البحرين حمد آل خليفة، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وعلّق مدير مكتب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرا إلى أن الصورة التقطت خلال لقاء ودي جرى في مصر قبل أيام.

كان في ضيافة فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل أيام.

وذكرت صحيفة “سبق” الإلكترونية في هذا الصدد أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان استضاف قبل أيام “الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد”.