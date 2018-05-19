السلطات اعترفت باعتقال 7 فقط .. اعتقالات واسعة بالسعودية شملت رجالاً ونساءً بتهمة زعزعة استقرار البلاد
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جرينتش+2 02:38
اليوم اقر ” داعش” بالهزيمة ووافق على وقف إطلاق النار ومغادرة مخيم اليرموك والحجر الاسود

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