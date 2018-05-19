اليوم اقر ” داعش” بالهزيمة ووافق على وقف إطلاق النار ومغادرة مخيم اليرموك والحجر الاسود

أفادت مراسلة فضائية RT الروسية بالتوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين الجيش السوري وتنظيم “داعش” الإرهابي في حي الحجر الأسود ومخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق.

وأكدت المراسلة أن الاتفاق يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الـ12 من ظهر اليوم ويستمر حتى الساعة الخامسة صباحا من يوم غد الأحد، ليبدأ بعد ذلك انسحاب المجموعات المسلحة كاملا من المنطقة.

وجاء هذا الاتفاق بعد أسابيع من الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية والمسلحين في آخر جيب للتنظيمات المسلحة بمحيط العاصمة السورية.

وكان الجيش السوري قد نجح خلال الأشهر الماضية في استعادة مساحة واسعة من الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة والتنظيمات الإرهابية في أرياف دمشق، وذلك بعد انسحاب المسلحين إلى محافظتي إدلب وحلب، بموجب الاتفاقات المبرمة بين قادتهم وحكومة دمشق تحت رعاية العسكريين الروس.