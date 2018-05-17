نجل الوالدين “المهذبين” نتنياهو وسارة ينشر عبارة وقحة ومهينة لتركيا

نشر نجل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو امس الأربعاء صورة على حسابه في انستغرام صورة مرفقه بعبارة مهينة لتركيا باللغة الإنجليزية Fuck Turkey.

هذه الصورة نشرت في اعقاب الاحداث والتطورات الأخيرة مع تركيا، والتي شملت طردا متبادلا للقناصل والسفراء واهانة مسؤولين خلال تفتيشات أمنية.

وفي تعقيب لعائلة نتنياهو حول منشور يائير الأخير قالت ان يائير نتنياهو “شخص ليس صاحب وظيفة رسمية وكذلك موقعه في انستغرام”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير بها منشورات يائير نتنياهو على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا، حيث قام في تشرين اول الماضي بنشر رسم كاريكاتوري بصفحته في الفيسبوك يظهر فيه الملياردير اليهودي الأمريكي جورج سوروس وهو يمسك بخيوط شبكته سحلية والتي تمسك بشبكة تمسك ممثل “الماسونية”، وممثل الماسونية يمسك بشبكته ايهود باراك، الداد يانيف وميني نفتالي. واطلق نتنياهو على منشوره “السلسلة الغذائية”. وهذا الرسم الكاريكاتوري كان اقتبس من صفحة فيسبوك لمجموعة يمينية متطرفة، لكنه اجرى تعديلات عليه.

هذا الرسم الكاريكاتوري ازيل بعد يومين من نشره، لكن نشره تسبب في ضجة وردود كثيرة في إسرائيل وفي انحاء العالم.