في اول اطلالة منذ عزله ..تيلرسون يحذر من تفاقم ازمة الاخلاق والمصداقية في عهد ترامب المتجه بامريكا نحو الانحطاط
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جرينتش+2 06:46
مصادر إسرائيلية تبلغ “رويترز” ان حماس قد حدّت من احتجاجات غزة بعد تحذير مصري

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