ما بين الديني والوطني ..آلاف المقدسيين يؤدون بالأقصى أول صلاة تراويح امس

أدى عشرات آلاف المقدسيين، أول صلاة تراويح بعد صلاة عشاء امس الأربعاء، في المسجد الأقصى.

وقد امتلأت باحات المسجد الأقصى بالمصلين، وسط حزن باد على الوجوه بسبب ارتقاء 62 شهيدا في قطاع غزة المحاصر على يد الجيش الإسرائيلي.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد منعت، قدوم الفلسطينيين من قطاع غزة، إلى مدينة القدس من أجل أداء صلاة التراويح في شهر رمضان.

وقالت السلطات الإسرائيلية، يوم الإثنين الماضي، إنها ستسمح للفلسطينيين الرجال فوق سن 40 عاما وجميع النساء من سكان الضفة الغربية، بأداء صلاة الجمعة خلال شهر رمضان في المسجد الأقصى، بالقدس الشرقية.

وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة، فعاليات احتجاجية، تنديدا بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، وكذلك إحياء الذكرى الـ 70 للنكبة.‎

وكان الجيش الإسرائيلي، قد ارتكب يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، واستشهد فيها 62 فلسطينيًا وجرح 3188 آخرين، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيلة للدموع.