في اول اطلالة منذ عزله ..تيلرسون يحذر من تفاقم ازمة الاخلاق والمصداقية في عهد ترامب المتجه بامريكا نحو الانحطاط
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ما بين الديني والوطني ..آلاف المقدسيين يؤدون بالأقصى أول صلاة تراويح امس

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