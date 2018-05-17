في اول اطلالة منذ عزله ..تيلرسون يحذر من تفاقم ازمة الاخلاق والمصداقية في عهد ترامب المتجه بامريكا نحو الانحطاط
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جرينتش+2 06:46
في اول اطلالة منذ عزله ..تيلرسون يحذر من تفاقم ازمة الاخلاق والمصداقية في عهد ترامب المتجه بامريكا نحو الانحطاط

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