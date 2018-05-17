صح النوم ..رئيس وفد المعارضة السورية يعترف انها اخطأت عندما رفعت السلاح بوجه الدولة

اعترف أحمد طعمة، رئيس وفد “المعارضة السورية” إلى مفاوضات أستانا، أن المعارضة السورية قد ارتكبت خطأ فادحاً عندما حملت السلاح بوجه الحكومة السورية عام 2011.

وأضاف طعمة، في مقابلة مع تلفزيون “روسيا اليوم”، إن المعارضة لم تطمح بيوم من الأيام أن تحلّ في السلطة بدلاً عن النظام السوري، وأضاف على المعارضة الآن أن تجنح باتجاه العمل السياسي، والتفاهمات الدولية، حول نقل سوريا من الاستبداد إلى الديمقراطية، وليس من أجل السلطة.

وأكد رئيس وفد “المعارضة السورية” إلى مفاوضات أستانا إلى أن المعارضة باتت على قناعة بأن روسيا تبحث عن حل سياسي للأزمة السورية، وذلك بعد لقاء المعارضة مع الجانب الروسي، وعبّر عن أمله في أن تتحوّل إدلب من منطقة تخفيف توتر إلى منطقة وقف إطلاق النار.

وأكد طعمة أن المجتمع الدولي أخطأ بحق المعارضة السورية مرتين، أولاهما لأنه لم يدعم تشكيل قيادة عسكرية موحّدة تخضع للقيادة السياسية، ما ترك الدعم مفرقاً ومشتتاً، وثانيهما أنه قدم دعماً لوجستياً دون الدعم لإدارة الدولة، في وقت كانت المعارضة بأمس الحاجة إليه.

وكان أحمد طعمة قد شارك في محادثات “أستانا9″، التي انتهت يوم امس الاول الثلاثاء، وأكدت على الاستمرار في العمل السياسي وحماية مناطق “تخفيف التوتر” المتفق عليها، وأشار البيان الختامي إلى الاسترشاد بأحكام قرار مجلس الأمن “2254”، مؤكداً على مواصلة الجهود المشتركة التي تهدف إلى تعزيز عملية التسوية السياسية، من خلال “تسهيل تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار السوري في سوتشي”.