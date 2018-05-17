 تامر حسني يؤجل عرض فيلمه الجديد “البدلة” الى عيد الاضحى         

على الرغم من حرص الفنان المصري تامر حسني على نشر البوسترات الخاصة بفيلمه الجديد “البدلة” إلا أنه قرر عدم عرضه بموسم عيد الفطر، وذلك بسبب تبقي بعض المشاهد التي لم يتم تصويرها حتى الآن لإنشغال أكرم حسني والذي يشاركه البطولة بمسلسله الجديد “الوصية” وإنشغال تامر أيضاً ببعض الإرتباطات الفنية .

ومن المقرر عرض الفيلم بموسم عيد الأضحى السينمائي وذلك لرغبة أسرة العمل بعدم التسرع في التصوير وخروج كل المشاهد بشكل لائق للجمهور، كذلك لرفض تامر تصوير المشاهد المتبقية خلال شهر رمضان الكريم، على أن يستأنف تصوير باقي المشاهد بعد عيد الفطر.

يذكر أن أحداث فيلم “البدلة” تدور حول سعي الشباب وراء تحقيق أحلامهم بطرق خاطئه، وهو من بطولة حسني، وأكرم حسني، وأمينة خليل، وحسن حسني، وماجد المصري، ودلال عبد العزيز، ومحمد ثروت، وهو من إخراج ماندو العدل.

من جهة ثانية، سافر حسني إلى الإسكندرية إستعدادا لتصوير أغنية “ناسيني ليه” كفيديو كليب تحت إشراف المخرج سعيد الماروق.

والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وهي من ضمن أغاني الألبوم، الذي إنتهى من تسجيل جميع أغانيه ومن المقرر طرحه ما بين عيد الفطر وعيد الأضحى.