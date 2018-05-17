بعد المال والاعلام .. حكام السعودية يوظفون الائمة والدعاة للتطبيع مع اسرائيل

دعا الداعية السعودي إمام وخطيب مسجد قباء صالح المغامسي، المقرب من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الفلسطينيين أن «يوفروا دماءهم ليوم أشد تقضيه المصلحة».

وفي بيان نشره عبر صفحته الرسمية بـ«تويتر»، قال الداعية السعودي: «لن تنكسر سيوف العزة في الضفة والقطاع وغزة ودماء الشهداء امتداد لدماء مهجع بن صالح أول شهيد في يوم بدر».

وأضاف: «الحرب كر وفر، والحفاظ على دماء المسلمين ليوم أشد تقتضيه المصلحة وتُمليه الحكمة».

ومجد الداعية السعودي القيادة السعودية قائلا: «للملك سلمان وسمو ولي العهد، مواقف مشرفة نحو القدس وفلسطين لن يقدر على محوها المرجفون»

وختم حديثه بالقول: «إصلاح ذات البين بين المسلمين جميعا أول الطرائق نحو عودة القدس إلى حياض الأمة».

ولاقى «المغامسي»، هجوما شديدا من قبل الناشطين، الذين وصفوه بالخائن الذي يدلس في دين الله، ليوافق أهواء الحكام، وطالبوه بخلع عمامته وعدم التحدث باسم الله ورسوله لأنه يكذب عليهم.

وتأتي دعوة «المغامسي»، ضمن تسارع جهود النخبة الإعلامية في المملكة، لمحاولة حرث الرأي العام بقوة وتقليب تربة الشعب السعودي، لتتقبل زراعة الواقع الجديد الذي يدشن لمرحلة تطبيع وعلاقات علنية مع إسرائيل.