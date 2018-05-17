ارتفاع أجور مشاهير الأئمة برمضان كثيراً لانهم يجذبون المصلين للمساجد

ارتفعت أجور الأئمة الذين أصبحوا نجوم المجتمع المحلي في السودان، ويملكون صوتًا جميلًا لترتيل القرآن، إلى 30 ألف جنيه، قبل حلول شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك بسبب تسابق لجان المساجد لحجز هؤلاء الأئمة، الذين تكتظ المساجد بالمصلين خلفهم في صلاتي العشاء والتراويح.

وقالت صحيفة “الأخبار السودانية في خبر لها، إنه في الوقت الذي يعاني فيه الأئمة والمؤذنون من ضعف الرواتب الحكومية، وصلت أجور الأئمة النجوم إلى 30 ألف جنيه في رمضان، في حين يتقاضى الأئمة العاديون بين 7 ـ 8 آلاف في الشهر الفضيل .

وأضافت أن لجنة أحد المساجد في الحي السوداني “يثرب”، فشلت في الاتفاق مع أحد الأئمة، حيث رفض المبلغ المعروض عليه والبالغ 5 آلاف جنيه مقابل صلاتي العشاء والتراويح، بحجة أنه لا يقل عن شيخ الزين في حلاوة الصوت والقدرة على الصلاة.