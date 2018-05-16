 61 شهيداً وقرابة 3000 جريح يكتبون بدمائهم في غزة امس صفحة تاريخية من صفحات مسيرة العودة
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جرينتش+2 09:57
وفقاً لجريدة الأخبار اللبنانية ..شكوك حول الوصاية الهاشمية على المقدسات

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