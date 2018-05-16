هتافات عرب ٤٨ تدوي اليوم في قلب اسرائيل : نتنياهو يا جبان      غزة هاشم ما بتنهان  

تشهد المدن والقرى العربية في إلكيان الاسرائيلي”عرب 48″ هذا اليوم الأربعاء اضرابا عاما وشاملا، احتجاجا وحدادا على سقوط أكثر من 60 فلسطينيا، بنيران الجيش الاسرائيلي، على الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الإسرائيلية، يوم امس الاول الاثنين وأمس الثلاثاء.

ويأتي الاضراب اليوم، غداة مظاهرات ووقفات احتجاج عديدة في مختلف البلدات العربية في إسرائيل، نظمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في مناطق الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية.

وأوضح رئيس لجنة المتابعة، النائب السابق محمد بركة، ان “الاضراب يشمل المدارس والمؤسسات الخدماتية والعامة باختلاف مجالاتها، منها السلطات المحلية، المراكز الجماهيرية البريد، صناديق المرضى وغيرها، فضلا عن المصالح التجارية والمصالح الخاصة، وبكلمات أخرى سيشمل كل شيء ما عدا خدمات الطوارئ والتعليم الخاص، اذ ينتظم فيها التعليم كالمعتاد”.

هذا وقد شهد بوم امس ثلاث مظاهرات احتجاجية كبيرة في كل من مدينة ام الفحم في منطقة المثلث وسط إسرائيل وفي بلدة مجد الكروم في الجليل وفي مدينة رهط في النقب جنوبي اسرائيل.

ورفع المشاركون في هذه التظاهرات لافتات كتب عليها:

من القدس لغزة اهتزي يا أرض اهتزي

نتنياهو يا جبان غزة هاشم ما بتنهان

والكثير من الشعارات الأخرى المناهضة لما يحدث في غزة.

وتحدّث خلال التواجد في التظاهرة العديد من الشخصيات ونواب الكنيست الذي نددوا بشدة “بالاعتداءات الاسرائيلية المستمرة في قطاع غزة”، مؤكّدين على تضامن الشعب الفلسطيني في الداخل مع إخوانهم في غزة.