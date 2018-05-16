هتافات عرب ٤٨ تدوي اليوم في قلب اسرائيل : نتنياهو يا جبان      غزة هاشم ما بتنهان  
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جرينتش+2 05:50
مشعل يوضح ان جماهير الشعب، وليس الفصائل، هي التي اشعلت مسيرة العودة وقدمت التضحيات

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