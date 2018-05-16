حمد بن جاسم يُلمح الى ان السعودية باعت فلسطين والقدس

نشر حمد بن جاسم، رئيس الوزراء القطري السابق، امس الثلاثاء سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر جاء في مضمونها أن بعض الدول العربية الكبرى “باعت القضية الفلسطينية والقدس المحتلة”، وتدعم صفقة القرن وتؤيدها.

وفي تفاصيل التغريدات قال حمد بن جاسم: “لست محرجاً من ذكر الأسماء التي ساهمت في وصولنا لهذه الحالة، لكن ما زلت أتمنى أن يعودوا إلى رشدهم”.

وعن الثمن الذي قبضه العرب من أمريكا كي يسيروا في صفقة القرن تساءل حمد قائلاً “أسألكم بالله عليكم ما هو الثمن؟”.

وسخر حمد من البيانات التي تصدر من القيادة العربية حول القدس قائلاً إن هذه البيانات هي “رفع عتب، ولكنهم للأسف شركاء في كل ما يجري”.

وطالب حمد الدول العربية بالحفاظ على حقوق الفلسطينيين والمسلمين حيث قال “يفترض أن لا وجود لثمن يساوي التفريط في المقدسات والحقوق الوطنية. وموقفي من الحل السلمي واضح ويقوم على حفظ حقوق الفلسطينيين وبموافقتهم”.

وختم حمد تغريداته قائلاً “للأسف دخلنا في نفق مظلم في عالمنا العربي، ليس في هذه القضية فقط رغم أهميتها، لكن في كل قضايانا الدولية والمحلية”.

يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت صباح امس ارتفاع عدد الشهداء إلى 61 شهيداً وإصابة 2771 آخرين بجراح مختلفة جراء قمع الجيش الإسرائيلي لمسيرات العودة، التي خرجت أمس الاول الاثنين على حدود قطاع غزة إحياء لذكرى النكبة الفلسطينية واحتجاجاً على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.