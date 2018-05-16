بعد تبادل طرد الدبلوماسيين الاتراك والاسرائيليين ..نتنياهو يصف اردوغان بالارهابي

يتواصل السجال الدبلوماسي بين اسرائيل وتركيا بفقرة جديدة، إذ طردت تركيا في ساعة متأخرة من مساء امس القنصل الاسرائيلي في اسطنبول وذلك ردا على طرد اسرائيل للقنصل التركي في القدس الشرقية.

وجاءت هذه الاجراءات الحادة في العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين بعد ان هاجم الرئيس التركي الحكومة الاسرائيلية ولا سيما رئيس الوزراء نتيناهو امس الاول على ضوء احداث قطاع غزة وعدد الذي سقطوا واصيبوا من الفلسطينيين بنيران اسرائيلية.

ووصف اردوغان آنذاك اسرائيل بدولة ابارتهايد واستدعى سفير بلاده من تل ابيب في خطوة احتجاجية على تعامل الجيش الاسرائيلي مع المحتجين في القطاع.

كما استدعى اردوغان سفير بلاده من واشنطن احتجاجا على نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس.

ولم يتأخر الرد الاسرائيلي على تصريحات اردوغان إذ قال رئيس الورزءا الاسرائيلي نتنياهو في رده على تصريحات الرئيس التركي ان اردوغان مقرب من حركة حماس وعليه فهو صاحب خبرة في الارهاب ولذلك لن نقبل منه ان يقدم لنا عظته الاخلاقية.

وجاء الرد التركي فورا إذ استدعت الخارجية التركية في انقرة سفير اسرائيل المعتمد لديها وطلبت منه “مغادرة تركيا لوقت ما”، فلم تتوان اسرائيل في الرد على هذا التصعيد الدبلوماسي واستدعت الخارجية الاسرائيلية بدورها بعد ظهر أمس الثلاثاء، القنصل التركي العام في القدس الشرقية الى رئيس التشريفات في الوزارة و”طلب منه المغادرة الى بلاده لوقت ما من اجل التشاور”.

لم يكن بإمكان الخارجية الاسرائيلية طرد السفير التركي لأنه كان قد غادر اسرائيل امس الاول الاثنين بدعوة من الرئيس التركي.

وهذه هي ليست المرة الأولى التي تتوتر فيها العلاقات بين تركيا وإسرائيل، اذ تدهورت العلاقات بين البلدين عند اقتحام الكوماندوس الاسرائيلي سفينة مافي مرمرة التركية في 31 ايار 2010 في المياه الدولية في أثناء توجهها الى غزة ما تسبب في مقتل تسعة أشخاص.

واعتذر نتنياهو في 22 آذار 2013 رسميا خلال مكالمة مع اردوغان واعترف بحدوث “بعض الأخطاء العملية” وتعهد بدفع التعويضات لأسر الضحايا، مقابل الاتفاق على عدم ملاحقة اي جهة قد تكون مسؤولة عن الحادث قانونياً. اتفق الجانبان على تبادل السفراء وتطبيع العلاقات.

وتولى السفير الاسرائيلي ايتان نائيه منصبه منذ كانون الاول 2016.