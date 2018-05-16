السفير الإسرائيلي المطرود من تركيا يتعرض لتفتيش مهين وهو يغادر مطار اسطنبول / فيديو

استدعت إسرائيل اليوم الأربعاء المسؤول التركي في السفارة التركية في تل ابيب الى جلسة توبيخ في الواحدة ظهرا في مقر وزارة الخارجية على خلفية تفتيش السفير الإسرائيلي اينان نائيه لدى مغادرته تركيا في مطار إسطنبول، واجراء فحص أمنى صارم له بحضور وسائل اعلام تركية.

وقد تعرض سفير إسرائيل لدى انقرة، ايتان نائيه، الذي طرد من تركيا بعد قتل عدد من المتظاهرين في قطاع غزة، الى تفتيش أمني مذل في مطار إسطنبول، وطلب منه خلال التفتيش الأمني خلع حذائه ومعطفه، وصور هذا المشهد بصورة متعمدة وسائل اعلام تركية.

وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية ان وزارة الخارجية الإسرائيلية دعت وسائل الاعلام الإسرائيلية لتوثيق وصول المسؤول التركي الى مكتب الوزارة.

يذكر ان كلا من اسرائيل وتركيا طردت سفير الدولة الاخرى وقنصلها العام في خطوات اجرائية متبادلة بين البلدين في حالة غير مسبوقة بينهما على اثر تصريحات اطلقها الرئيس التركي اردوغان منتقدا تعامل الجيش الاسرائيلي مع المحتجين الفلسطينيين في قطاع غزة ومقتل اكثر من 60 فلسطينيا في يوم واحد.

ورد عليه رئيس الوزراء الاسرائيلي نتيناهو بنفس الحدة مما اجج الموقف وانتهى بتبادل طرد السفيرين والقنصليين في كلا البلدين.