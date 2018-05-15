وزير درزي متصهين يعلن تلقيه دعوة رسمية لزيارة دولة الإمارات

أكد وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا، امس الإثنين، أنه تلقى دعوة رسمية لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، في حزيران المقبل.

وقال «قرا» في تصريحات لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنها المرة الأولى التي تقدم دولة عربية، دعوة رسمية علنية، لوزير إسرائيلي لزيارتها، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي في إطار التحولات الدراماتيكية التي تشهدها العلاقة بين إسرائيل، والعديد من دول الخليج.

وأضاف أن الدول العربية، تكشف يوما بعد يوم، عن رغبة في «الارتباط مع إسرائيل»، معتبرا أن هذا التطور «يأتي في إطار التحول الذي تشهده بيئة إسرائيل الإقليمية».

وزعم «قرا» أن «الكثير من الجهات العربية، لاسيما في دول الخليج، تبدي رغبة في زيارة إسرائيل، في القريب العاجل»، مشيرا إلى أن «الكثير من الأطراف الرسمية في الخليج، لا تتردد في التعبير عن دعمها لتل أبيب ومواقفها».

يذكر أن «قرا» قد امتدح في تغريدة وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، التي دافع فيها عن الضربات الإسرائيلية على سوريا، واصفا إياها بـ«حق في الدفاع عن النفس».