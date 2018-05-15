مي عـزالدين تكشف خبايا مسلسل رسايل وحقيقة علاقتها باحمد السعدني

تستعد الفنانة المصرية مي عز الدين للعودة إلى جمهورها من خلال مسلسلها الدرامي الرمضاني الجديد “رسايل” الذي تنافس به في الدراما الرمضانية ، بعد أن غابت عن المشاركة الدرامية للموسم الرمضاني الماضي.

ويبدو أن تجربتها هذا العام ستثير جدلاً واسعاً؛ فمنذ أن طرحت صور البوستر الرسمي للعمل وهي ترتدي الحجاب، تساءل الجمهور عن تفاصيل الشخصية التي ستعود بها مي إلى جمهورها بعد أيام، والتي سنكشف عنها، كما سنكشف عن حقيقة ارتباطها بممثل شاب.

ورغم كل ما نُشر عن شخصية هالة التي تجسّدها مي عز الدين ضمن أحداث مسلسلها الرمضاني الجديد، أكدت في تصريحاتها الخاصة أنها تعجّبت من كل ما نُشر حول هذه الشخصية، مشيرةً إلى أنها ستترك الحكم للجمهور بعد عرض المسلسل.

الفنانة مي ستجسد شخصية إمرأة متزوجة تُدعى هالة ولديها ابن، حيث تعاني من كوابيس ليلية تقلب حياتها رأساً على عقب، وستظهر مي بالحجاب للمرة الأولى ضمن مشوارها الفني.

وتقول عن هذا في تصريحاتها الخاصة إن الشخصية تعرّضت لبعض الظروف ستكشفها أحداث المسلسل ما جعلها ترتدي الحجاب.

ومنذ سنوات تربطها علاقة صداقة قوية بزميلها النجم الشاب أحمد السعدني، وأخيراً بعد اشتراكهما معاً ببطولة عملها الدرامي الأخير “وعد” منذ عامين، بدأت الشائعات تلاحقهما، وفور نشرها لأي صور تجمعهما معاً عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، تبدأ التعليقات مشيرة إلى وجود علاقة حب تجمعهما، وهذا ما نفته مي عز الدين أكثر من مرة في تصريحاتها السابقة، معتبرةً أن السعدني أكثر من أخ فهو صديق عمرها.