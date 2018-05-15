 59 شهيداً وقرابة 3000 جريح يكتبون بدمائهم في  غزة امس صفحة تاريخية من صفحات مسيرة العودة
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جرينتش+2 10:16
مسيرات العودة.. النفس الطويل يُرهق الاحتلال

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