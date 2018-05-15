في مؤشر على الاضطراب ..صافرات الإنذار من الصواريخ انطلقت بالخطأ جنوب اسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي إن صافرات الإنذار من الصواريخ في جنوب إسرائيل كانت إنذارا كاذبا.

وكان أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، قد اكد في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء : “إطلاق صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي أشكول”. وأضاف بأن “التفاصيل قيد الفحص”.

وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، أن “الجيش دفع بتعزيزات أمنية إلى محيط المجلس الاستيطاني أشكول، للقيام بأعمال بحث وتفتيش”.

جاء ذلك، غداة افتتاح الولايات المتحدة، سفارتها في إسرائيل بمدينة القدس في مقر مؤقت بالقنصلية الأمريكية، ترتيبا لنقلها من تل أبيب، في خطوة أشعلت مواجهات بين المحتجين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة مما أدى إلى مقتل 55 شخصا، وإصابة أكثر من 2700، بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية.