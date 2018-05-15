حرصاً على راحة المواطنين في رمضان .. تنظيم حملة امنية ومرورية واسعة

اعلنت مديرية شرطة الكرك ضبط 47 مطلوبا بقضايا مختلفة وكذلك ست سيارات، خلال الـ 48 ساعة الماضية، من حملتها المرورية التي ستتواصل خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع الجهات المعنية في كافة ألوية المحافظة؛ لضمان سلامة المواطنين.

ودعت المواطنين الى التعاون مع كوادر المديرية وقسم السير خلال الحملة التي ستستمر طيلة شهر رمضان لتنظيم العملية المرورية وضمان سلامتهم وممتلكاتهم.

وفي عجلون القى العاملون في قسم امن وقائي محافظة عجلون، اليوم الثلاثاء، القبض على احد مطلقي العيارات النارية بحفل زفاف .

وقال مصدر امني لـ (بترا) اليوم ان كوادر الاجهزة الامنية وبناء على معلومات وردت باطلاق نار كثيف من قبل احد الاشخاص في احدى حفلات الاعراس في عجلون تم القاء القبض عليه وبحوزته 5 مسدسات وسيتم تحويله للجهات القضائية المختصة.

وبين المصدر ان كوادر الاجهزة الامنية تنفذ حملات امنية موسعة من اجل ضبط المخالفين الذين يتسببون بالحاق الاذى والازعاج للمواطنين .