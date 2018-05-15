الطفلة ليلى الغندور .. باي ذنب قُتلت شرق غزة ؟؟

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، فجر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الطفلة ليلى الغندور (9 أشهر)، متأثرة من استنشاقها للغاز السام على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأكدت هذه المصادر بأن الطفلة الغندور قد استشهدت فجر اليوم الثلاثاء، جراء استنشاقها للغاز السام شرق غزة.

وأضافت المصادر تقول : أنه باستشهاد الطفلة “الغندور” قد ارتفع عدد الشهداء الى 59 شهيدًا.

يذكر، أن أهالي قطاع غزة قد احتشدوا أمس الاثنين على الحدود الشرقية للقطاع لإحياء الذكرى الـ70 للنكبة، واحتجاجًا على احتفالات اسرائيل بنقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة.