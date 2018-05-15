الصحافة العالمية تتساءل : لماذا تضحك ايفانكا وسط دماء ٥٥ فلسطينياً ؟؟

وجهت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الثلاثاء، انتقادات شديدة اللهجة “لإسرائيل” فمن ضمن مقال نشرته الصحيفة البريطانية تحت عنوان ” اوقفوا قتل المدنيين الغير مسلحين في غزة ” فلا توجد اية ذرائع ليطلق الجنود “الإسرائيليين” النار ليقتلوا متظاهرين غير مسلحين.

وتساءلت الصحيفة هل هذا الجيش يتبع “لإسرائيل” التي تدعي الديمقراطية فالشبان الفلسطينيين لم يشكلوا خطرا ولكن الجنود الإسرائيليين واصلوا القتل بدون سبب

فإسرائيل فعل ما فعلت امس في غزة بسبب اليمين “الإسرائيلي” المتطرف فمعظم وزراء حكومة “إسرائيل” يريدون انهاء طموحات الشعب الفلسطيني بقهره عسكريا.

ونشرت الصحيفة صورة مكونة من شقين الأولى يظهر فيها المظاهرات على حدود غزة لجانب جرحى فلسطينيين وصورة اخرى تظهر ايفانكا ترامب وهي تفتتح السفارة الامريكية وعلقت الصحيفة علي تلك الصورة ” تم فتح سفارة ترامب لجانب عشرات القتلى في غزة.

كما كرست صحف غربية اخرى تغطية كبيرة على صفحاتها الرئيسية حول احداث قطاع غزة بالأمس موجها انتقادات شديدة اللهجة لإسرائيل.

فصحيفة “الفايس” الاسبانية كتبت ” اسرائيل ذبحت المتظاهرين في غزة لانهم احتجوا ضد الولايات المتحدة.

اما صحيفة فرانكوفرتر الجمينا” الالمانية كتبت مقالها الرئيسي بنشر صوراً لمتظاهرين فلسطينيين على حدود غزة وهم يفرون من كثافة القنابل المسيلة للدموع .

اما صحيفة التايمز البريطانية كرست ثلث من الصفحة الاولى لأحداث غزة تحت عنوان “عشرات القتلى في غزة بسبب فتح السفارة الامريكية في القدس.

اما صحيفة نيويورك تايمز نشرت مقالاً يظهر صورة لبنت ترامب وهي تحتفل بافتتاح السفارة الامريكية لجانب صورة لإخلاء جريح فلسطيني على حدود غزة تحت عنوان ” وحش ترامب الصغير ” ايفانكا ” “إسرائيل” ذبحت 55 فلسطينياً ولكن “ايفانكا” تواصل الابتسامات لكي تفتح السفارة.