59 شهيداً والزحف يتعاظم باتجاه الحدود في مليونية العودة .. الدم الفلسطيني ينتصر عند حدود غزة على البطش الاسرائيلي

استشهد 59 مواطناً منهم 7 أطفال ومسعف، وأصيب 2771 مواطناً برصاص قوات الاحتلال، وقنابل الغاز المسيل للدموع، خلال مشاركتهم في مخيمات العودة شرقي قطاع غزة في إطار “مليونية الزحف”.

وأعلن الدكتور يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الاثنين، أن بين الشهداء 7 أطفال منهم طفلة، وأحد المسعفين من الدفاع المدني.

وأكد ارتفاع الإصابات إلى 2771 جريحا منهم 1760 عولجوا بالمستشفيات و1011 عولجوا ميدانيا.

وذكر أن بين المصابين 225 طفلا، و79 سيدة، و12 صحفيا، و17 مسعفا، و54 حالة حرجة جدا، و76 خطيرة، و1294 متوسطة، و1347 طفيفة.

وأشار إلى أن 1359 جريحا أصيبوا بالرصاص الحي، و14 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و155 شظايا بالجسم، و263 إصابات أخرى، و980 غاز.

وبين أن 90 من المصابين أصيبوا في الرقبة والرأس، و192 في الأطراف العلوية، و62 في الظهر والصدر، و54 في البطن والحوض.

كما أشار إلى استشهاد أحد المسعفين من الدفاع المدني، وإصابة 17 آخرين بالرصاص الحي والاختناق بالغاز، إلى جانب تضرر 5 سيارات إسعاف.

وفيما يليكشف باسماء هؤلاء الشهداء:

1 إبراهيم أحمد الزرقة 18 الإندونيسي ذكر

2 إسماعيل خليل رمضان الداهوك 30 الإندونيسي ذكر

3 أحمد فايز حرب شحادة 23 الإندونيسي ذكر

4 أحمد محمود محمد الرنتيسي 27 الإندونيسي ذكر

5 جهاد محمد عثمان موسى 31 الإندونيسي ذكر

6 خليل إسماعيل خليل منصور 25 الإندونيسي ذكر

7 سعيد محمد أبو الخير 16 الإندونيسي ذكر

8 شاهر محمود محمد المدهون 32 الإندونيسي ذكر

9 عماد علي صادق الشيخ 19 الإندونيسي ذكر

10 محمد أشرف أبو سته 26 الإندونيسي ذكر

11 محمد عبد السلام حرز 21 الإندونيسي ذكر

12 محمد هاني حسني النجار 33 الإندونيسي ذكر

13 محمود مصطفى أحمد عساف 23 الإندونيسي ذكر

14 مصطفى محمد سمير المصري 22 الإندونيسي ذكر

15 مصعب يوسف أبو ليلة 28 الإندونيسي ذكر

16 معتز بسام كامل النونو 31 الإندونيسي ذكر

17 يحيى إسماعيل رجب الداقور 22 الإندونيسي ذكر

18 محمد محمود عبد العال 39 النجار ذكر

19 أحمد فوزي التتر 28 النجار ذكر

20 معتصم فوزي أبو لولي 20 النجار ذكر

21 أحمد عبد الله العديني 30 الأقصى ذكر

22 محمد سمير دويدار ٢٧ الأقصى ذكر

23 عز الدين موسى محمد السماك 14 الأقصى ذكر

24 محمود يحيى حسين 24 الأقصى ذكر

25 وصال فضل عزات الشيخ خليل 15 الأقصى أنثى

26 مختار كامل سالم أبو خماش 23 الأقصى ذكر

27 بلال أحمد أبو دقة 26 الأوربي ذكر

28 احمد محمد إبراهيم حمدان 27 الأوربي ذكر

29 جهاد مفيد الفرا 30 الأوربي ذكر

30 عز الدين ناهض العويطي 23 الأوربي ذكر

31 فادي حسن ابو سلمي 30 الأوربي ذكر

32 احمد عادل موسى الشاعر 16 الأوربي ذكر

33 عبد السلام يوسف عبد الوهاب 39 الأوربي ذكر

34 علي محمد أحمد خفاجة 21 الأوربي ذكر

35 محمد عبد الرحمن مقداد 28 الأوربي ذكر

36 محمود رباح أبو معمر 28 الأوربي ذكر

37 محمود صابر حمد أبو طعيمة 23 الأوربي ذكر

38 كامل جهاد كامل مهنا 19 الأوربي ذكر

39 أنس حمدان سالم قديح 21 ناصر ذكر

40 عبيدة سالم فرحان 30 ناصر ذكر

41 محمد حسن مصطفى العبادلة 25 ناصر ذكر

42 محمود سليمان إبراهيم عقل 32 ناصر ذكر

43 أحمد سالم عليان الجرف 26 ناصر ذكر

44 سعدي سعيد فهمي أبو صلاح 16 بيت حانون ذكر

45 فضل محمد عطا حبشي 34 الشفاء ذكر

46 عبد الرحمن سامي أبو مطر 18 الشفاء ذكر

47 مصطفى محمد سمير المصري 22 الشفاء ذكر

48 مجهول الهوية الشفاء ذكر

49 احمد زهير حامد الشوا 24 الشفاء ذكر

50 أحمد ماجد قاسم عطا الله 27 الشفاء ذكر

51 زايد محمد حسن عمر 19 الشفاء ذكر

52 علاء أنور أحمد الخطيب 28 الشفاء ذكر

53 محمد رياض العامودي 31 الشفاء ذكر

54 محمود وائل محمود جندية 21 الشفاء ذكر

55 موسى جبر أبو حسنين 35 الشفاء ذكر

وبدأ الشبان منذ ساعات الصباح بإشعال الإطارات المطاطية وقص السلك الفاصل مع الأراضي المحتلة عام 1948، وإطلاق الطائرات الورقية الحارقة.

وتمكن الشبان صباح اليوم من إسقاط طائرة مسيرة كانت تلقي قنابل حارقة تجاه مخيم العودة شمال قطاع غزة، وسيطروا عليها.

من جهتها نعت وزارة الداخلية والأمن الوطني أربعة من منتسبيها استشهدوا برصاص الاحتلال “الإسرائيلي” أثناء القيام بمهامهم وتأدية واجبهم الوطني منذ صباح اليوم الاثنين في مسيرات العودة بذكرى النكبة.

وأوضحت الداخلية، في بيانٍ لها، أنّ الشهداء هم: النقيب موسى جبر أبو حسنين (36 عاماً من جهاز الدفاع المدني)، النقيب معتز بسام النونو (30 عاماً من جهاز الأمن الداخلي)، الملازم أول مصعب يوسف أبو ليلة (28 عاماً من جهاز الاستخبارات العسكرية)، الملازم جهاد محمد موسى (30 عاماً من جهاز الأمن الداخلي).

ويشارك الفلسطينيون اليوم الاثنين في “مليونية الزحف نحو الحدود” بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار إحياء لنكبة الشعب الفلسطيني، ورفضا لنقل السفارة الأمريكية للقدس، وفي إطار فعاليات مسيرات العودة.

وبدأ الفلسطينيون في قطاع غزة بتاريخ 30 آذار الماضي، حركة احتجاجية أطلق عليها “مسيرات العودة” بالتزامن مع ذكرى “يوم الأرض”، من المقرّر أن تبلغ ذروتها في 15 أيارالجاري الذي يصادف ذكرى “النكبة”، للمطالبة بتفعيل “حق العودة” للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 55 فلسطينيا بينهم 6 شهداء احتجز الجيش الإسرائيلي جثامينهم ولم يسجلوا لدى وزرة الصحة، وأصاب 9500 آخرين، منذ انطلاق فعاليات “مسيرة العودة”.