18 شهيداً والزحف يتعاظم باتجاه الحدود في مليونية العودة .. الدم الفلسطيني ينتصر عند حدود غزة على البطش الاسرائيلي

استشهد 18 مواطنا بينهم ثلاثة أطفال وأصيب قرابة 1000 آخرين جراء تصدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، لآلاف الفلسطينيين الذين زحفوا صوب السياج الحدودي المحيط بقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة إن الشهداء هم: جهاد مفيد عبد المنعم الفرا (30 عاماً) وأنس حمدان قديح ( 12 عاما) استشهد برصاص الاحتلال شرق خان يونس، ومصعب يوسف ابراهيم ابو ليلة (28 عاما) شرق جباليا، وعبيدة سالم فرحان (30 عاما)، ومحمد اشرف ابو سته (26 عاما)، وعز الدين موسى السماك (14 عاما)، وعز الدين ناهض العويطي (23 عاما)، وبلال احمد ابو دقة (26 عاما)، وجهاد مفيد عبد المنعم الفرا (30 عاما) أصيب بطلق ناري في الصدر شرق خان يونس، وفادي حسن ابو سلمي “ابو صلاح” (30 عاما)، واحمد عوض الله (24 عاما)، ومعتصم فوزي ابو لولي (20 عاما)، ومحمد محمود عبد العال، واحمد فوزي التتر، واحمد عادل موسى الشاعر (16 عاما)، ومحمد عبد الرحمن على مقداد، وشهيد مجهول في مستشفى النجار.

واعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن مجموع ما تعاملت معه أطقم الإسعاف التابعة للجمعية حتى الساعة 13:15 من ظهر اليوم بلغ 390 إصابة موزعة على النحو التالي: (253 رصاص حي، و68 اختناق غاز، و28 شظايا، و41 ضربات غاز، وتوزعت الإصابات مناطقيا على النحو التالي: 76 شمال غزة، و134 غزة، و41 الوسطى، و86 خانيونس، و68 رفح).

وقال شهود عيان إن محاولات عدة جرت لاقتحام السياج الحدودي، تصدت لها قوات الاحتلال بإطلاق النار من سلاح القناصة المتوضعين على مشارف القطاع.

وأفادوا أن مصور التلفزيون الجزائري عمر حمدان أصيب برصاص الاحتلال خلال تغطيته على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال شهود عيان إن سيارات الإسعاف تعمل على نقل الجرحى وأن هناك أعدادا متزايدة من الإصابات في صفوف المتظاهرين بعضها وصفت بالخطيرة.

وفي التفاصيل فقد خرجت جماهير قطاع غزة اليوم الاثنين، للمشاركة في مليونية العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الاثنين عن ارتقاء عدد من الشهداء برصاص قوات الاحتلا ل الإسرائيلي شرق قطاع غزة.

وأفاد د.أشرف القدرة، أنّ 18 شهيداً حتى اللحظة ارتقوا برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة وعرف منهم 18شهيدا حتى اللحظة و918 إصابة هم..

1- الشهيد على خفاجة سكان تل السلطان رفح .

2- الشهيد بلال احمد ابودقه من خانيونس .

3- ‏الشهيد مصعب يوسف ابراهيم ابو ليلة 29 عام شرق جباليا.‏

4- الشهيد أنس قديح من سكان خانيونس21عام

5 -الشهيد محمد أحمد أبو ستة 22 من بلدة بيت حانون .

6- الشهيد عبيدة سالم فرحات 28 عام خانيونس .”

7- الشهيد عز الدين ناهض العويطي ٢٢ عام سكان معن.

8- الشهيد الطفل عز الدين السماك 14 عام البريج .

9- الشهيد فادي حسن أبو صلاح 32 عام عبسان شرق خانيونس .

10- الشهيد أحمد عوض الله من مخيم المغازي

11- مفيد عبد المنعم الفرا 30 عام طلق ناري في الصدر شرق خان يونس

12- الشهيد معتصم ابو لولي شرق رفح

13- محمود عبد العال 50 عام شرق رفح

14- احمد عادل موسي الشاعر 16عام

15- محمد عبد الرحمن علي مقداد

16- احمد فوزي التتر

17- شهيد مجهول الهوية في مستشفي النجار

18- سعيد محمد سعيد أبو الخير