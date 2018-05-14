موقع عراقي يكشف وثائق تاريخية بخط يد الشهيد صدام حسين

حصلت صحيفة وجهات نظر العراقية على وثائق بخط يد الرئيس الشهيد صدام حسين تكشف جوانب من المواقف القومية الأصيلة لقيادة العراق الوطنية في بعض المفاصل القومية المهمة.

تتحدث الوثيقة الاولى الأولى الموجهة إلى وزيري الخارجية والدفاع العراقيين عن دعم العراق لموقف موريتانيا وسيادتها على مدينة روصو التي كانت السنغال تنوي احتلالها. والتأكيد على ان موريتانيا وأراضيها كما أراضي العراق.

وهو الموقف الذي ردع المحاولة السنغالية فعلا وقبرها في مهدها.

أما الوثيقة الثانية والموجهة إلى وزارة الخارجية فتتحدث عن موقف العراق من الخلاف بين البحرين وقطر حول جزر شفت الديبل وتأثير ذلك على الموقف العسكري للعراق في حربه ضد العدو الفارسي وإمكانية استغلال ذلك من قبل إيران.

وتؤكد على ضرورة الحل السلمي للأزمة بين المنامة والدوحة.

بينما تتحدث الوثيقة الثالثة الموجهة إلى وزارة الخارجية عن وفاة الملك خالد بن عبدالعزيز وتقول: ترسل برقية تعزية ويعلن الحداد لمدة سبعة ايام وتنكس الأعلام فوق المباني الحكومية لوفاة المغفور له جلالة الملك خالد بن عبدالعزيز

وتؤكد الوثيقة أن الرئيس سيحضر التشييع شخصياً بعد ساعة.

ان هذه الوثائق، التي سننشر المزيد منها في وقت لاحق، تؤكد المواقف القومية المبدئية الصادقة لقيادة العراق وحرصها الكامل على التضامن العربي، ونبذ الخلافات.

كما تؤكد على دور العراق القومي لدعم وإسناد أشقائه في مواجة الأخطار والتهديدات التي تحيق بالأمة العربية.

الرحمة للشهيد صدام حسين.