18 شهيداً والزحف يتعاظم باتجاه الحدود في مليونية العودة .. الدم الفلسطيني ينتصر عند حدود غزة على البطش الاسرائيلي
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جرينتش+2 02:52
منعاً للفساد ..مهاتير محمد يطلب حصر الهدايا للمسؤولين بالورد والطعام

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