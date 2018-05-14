منعاً للفساد ..مهاتير محمد يطلب حصر الهدايا للمسؤولين بالورد والطعام

دعا مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا المنتخب مجددا مواطني بلاده إلى أن تقتصر هداياهم للوزراء وموظفي الحكومة الجديدة على الزهور والطعام حصرا.

ونقلت صحيفة The Star عنه: “أنا ممتن لكل من دعم ائتلافنا بالتبرعات، خلال الحملة الانتخابية. ولكن الآن انتهى وقت التبرعات وأدعو جميع الراغبين في التعبير عن دعمهم للحكومة الجديدة بتقديم الهدايا، إلى تقديم الورود والطعام فقط للوزراء وموظفي الحكومة من الآن فصاعد. نحن نريد التأكد منذ البداية من عدم وجود أي فساد في الحكومة الجديدة”.

وشدد مهاتير على أهمية اجتثاث الفساد من جذوره وأعلن عن تأسيس حركة “مكافحة الفساد” لتعنى بالتصدي لظواهر الفساد في كل مؤسسات الدولة.

وأضاف: “يجب أن تتم إدارة شؤون الدولة بسيادة القانون وخضوع الجميع له بغض النظر عن الصفة والمنصب”.

وأدى مهاتير محمد ذو الـ92 عاما الخميس الماضي اليمين الدستورية رئيسا للوزراء ليصبح أكبر رئيس حكومة سنا في العالم.

ويترأس مهاتير محمد “تحالف الأمل”، الذي فاز في الانتخابات البرلمانية في 9 ايار.

وشغل مهاتير محمد منصب رئيس الوزراء في بلاده في الفترة بين 1982 و2003 ويتمتع باحترام كبير في بلاده، كإداري مقتدر وفعال وسياسي مرن يستطيع حل أكثر الخلافات والتناقضات تعقيدا.

ويقرن الكثيرون اسمه بفترة الرخاء الاقتصادي لماليزيا التي استمرت لعقود في القرن العشرين.