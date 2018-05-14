18 شهيداً والزحف يتعاظم باتجاه الحدود في مليونية العودة .. الدم الفلسطيني ينتصر عند حدود غزة على البطش الاسرائيلي
أهم العناوين
جرينتش+2 02:51
مشعل يعلن ان الشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره وليس الصهاينة والامريكان

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني