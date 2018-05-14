لانه مغرم بالمال ..صك عملة معدنية إسرائيلية بصورة ترامب

قالت منظمة إسرائيلية غير حكومية إنها ستطبع وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عملة رمزية، احتفالا بالذكرى السبعين لما يعرف باستقلال إسرائيل، وذلك تكريما له على قراره بنقل سفارة الولايات المتحدة من (تل أبيب) إلى القدس.

وأعلن مركز «ميكداش» التعليمي، وهو عبارة عن منظمة تعليمية دينية غير ربحية، عن الأمر، منذ يومين، قبل أيام من حفل افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس، اليوم الإثنين، بحسب صحيفة «واشنطن إكزامينر».

ووفقا للصورة التي نشرتها الصحيفة، يظهر الجانب الأمامي للعملة، التي أطلق عليها «عملة المعبد»، صورة «ترامب» بجوار الملك الفارسي «سايروس»، وهو الملك الذي تذكر كتب اليهود أنه سمح لهم بالعودة إلى القدس (أورشليم) بعد نفيهم إلى بابل، قبل 2500 عام.

وعلى الجانب الآخر من العملة تظهر حمامة في فمها غصن زيتون تحلق فوق معبد يهودي.

وسيتم طرح تلك العملة التذكارية للبيع بنسخة مطلبة بالذهب بسعر 72 دولارا، وأخرى فضية بسعر 49 دولارا، بعدد ألف عملة فقط.

وفي كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووجه بنقل سفارة بلاده إليها، في قرار اعتبرته إسرائيل تاريخيا، ونددت به أطراف عربية ودولية.

وتستعد إسرائيل منذ ساعات لحفل افتتاح السفارة، وسط انتشار لافتات تمجد الرئيس الأمريكي وواشنطن بسبب قرارهم.