على ذمة ” الاخبار ” اللبنانية ..فشل مخابرات السيسي في اقناع ” حماس ” بوقف مسيرات العودة

قالت صحيفة الأخبار اللبنانية إن السلطات المصرية عرضت على حركة حماس يوم أمس “فتح معبر رفح الحدودي بصورة دائمة مع السماح بإدخال البضائع بأنواعها كافة إلى غزة، إضافة إلى توفير الاحتياجات العاجلة للقطاع، بما في ذلك الكهرباء” لغزة مقابل وقف مسيرات العودة التي يتوقع أن تبلغ ذروتها اليوم في غزة.

وأشارت الصحيفة الى أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية طلب أن يكون اللقاء مستعجل وأن ينتهي بنفس اليوم، علما أنه وصل بمروحية عسكرية يوم أمس الى القاهرة ومن ثم أعادته ووفده المرافق الى غزة في نفس اليوم.

وأشارت الصحيفة الى أن حركة حماس رفضت العرض المصري مشيرة الى أن مسيرات العودة لا تخص حماس فقط لأنها تأتي بدعوة كافة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إن “العرض الذي قدم من مصر جاء دون المستوى المطلوب وأقل من العرض القطري الذي قدم لحماس قبل أيام وبالتالي رفضته أيضا”.

ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن القيادي في حماس يحيى موسى قوله إن “حماس التقت المبعوث الدولي لغزة ملادينوف وأطرافاً أخرى مرات عدة، لكن أياً منها لم تحمل في أجندتها عروضاً جدية أو حقيقية”، مضيفا للصحيفة أن “الوفود التي تزور غزة تستطلع آراء وتنقل رسائل، ولا تقدم أي رؤية سياسية متكاملة”.

وقال القيادي في حركة “الجهاد الإسلامي” خالد البطش للصحيفة بدوره إن هذه العروض “لم تُجب عن أسئلة سكان القطاع بشأن قضاياهم المصيرية والحصار المفروض عليهم”، مضيفا أن “مسيرة العودة وَضعت أهدافاً استراتيجية تتمثل بحق العودة، وأخرى تكتيكية تتمثل بإفشال صفقة القرن وكسر الحصار”، مؤكدا أن “الحراك الفلسطيني لن يتوقف”.

وكان وفد من حركة حماس قد قام برئاسة اسماعيل هنية بزيارة قصيرة للقاهرة أمس الاحد التقى خلالها مدير المخابرات العامة المصرية لمناقشة تداعيات “مسيرة العودة” وفق قيادي في الحركة، وقال خليل الحية القيادي في حماس لدى عودة الوفد الى غزة مساء للصحافيين “التقينا مع الوزير عباس كامل مدير المخابرات المصرية ونعتبر الزيارة جيدة وقد جاءت في اطار حشد الدعم العربي والاسلامي ومصر في المقدمة”.