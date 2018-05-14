 ” طفران ” يدعي تعرضه لعملية سلب ٢٠ الف دينار في عمان، ولكن ..

كشف بحث جنائي العاصمة زيف ادعاء احد الاشخاص بتعرضه لعملية سلب بمبلغ 20 الف دينار من قبل مجهولين.

وقال مصدر أمني، ان بلاغا ورد للعاملين في قسم بحث جنائي شرق عمان يوم امس الاحد، يفيد بتعرض احد المواطنين للاعتداء والطعن وسلب 20 الف دينار منه بعد اعتراضه من قبل ثلاثة مجهولين في احدى مناطق شرق العاصمة، حيث بوشر بالتحقيق بالحادثة.

واضاف المصدر، انه ومن خلال التحقيق وما تم جمعه من معلومات كشف المحققون زيف ادعاء ذلك الشخص، لافتا الى انه وبالتحقيق معه اعترف بقيامه باختلاق تلك الحادثة بالاتفاق مع اخرين بسبب التزامات مالية مترتبة عليه وانه لم يتعرض لاي حادثة سلب وما زال التحقيق والعمل جاريا على ضبط الشركاء.