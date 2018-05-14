 ضبط مروجين للمخدرات في البلقاء ومتعاطين في اربد

ألقى العاملون في إدارة مكافحة المخدرات القبض على ثلاثة أشخاص خلال مداهمة نفذوها فجر اليوم لمنزل مجموعة من مروجي المواد المخدرة في احدى مناطق غرب البلقاء.

وبحسب بيان للأمن العام اليوم فإنه ضبط بحوزتهم مجموعة اشتال نبتة الماريجوانا المخدرة وكمية من حبوب الكبتاجون المخدرة و 3 أسلحة نارية ومجموعة من المخازن والذخيرة الحيّة.

وقال البيان إنه وضمن جهود إدارة المكافحة في متابعة وضبط متعاطي المواد المخدرة فقد نفذت كوادر الإدارة ومديرية شرطة غرب اربد حملة على مجموعة منهم صباح اليوم في احدى مناطق غرب اربد حيث تم ضبط 6 أشخاص من المتعاطين لهذه المادة، وبحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة.

وأضاف أنه سيتم تحويل جميع المضبوطين لمدعي عام محكمة أمن الدولة بعد إنهاء إجراءات التحقيق معهم.