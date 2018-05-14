18 شهيداً والزحف يتعاظم باتجاه الحدود في مليونية العودة .. الدم الفلسطيني ينتصر عند حدود غزة على البطش الاسرائيلي
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جرينتش+2 02:52
 ضبط مروجين للمخدرات في البلقاء ومتعاطين في اربد

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