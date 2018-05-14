رام الله تعرض شاحنات قديمة هاجر بها الاجداد وسيعود بها الاحفاد

نظم مالكو شاحنات قديمة نقلت المهجرين الفلسطينيين من قراهم ومدنهم عام 1948، مسيرة في شوارع مدينة رام الله بالضفة الغربية، آملين أن يعود بها يوما ما إلى ديارهم.

ورفع المنظمون فوق الشاحنات الأعلام الفلسطينية والرايات السوداء التي رسمت عليها خارطة فلسطين وكتب عليها العودة إضافة إلى الملصق الرئيسي لإحياء الذكرى السبعين للنكبة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

ويتضمن ملصق إحياء النكبة لهذا العام رسما لمسنة فلسطينية تحتضن ابنها الشاب الذي يحمل طفلا يرفع مفتاح منزل، وكتب على الملصق: “70 عاما على النكبة ..من جيل إلى جيل ..عن العودة والقدس ما في بديل”.

مسيرة لمركبات قديمة في مدينة رام الله اليوم تجسيداً لحق العودة في ذكرى النكبة#عالقدس_راجعين#هنا_القدس pic.twitter.com/zlZ2acVeCV — قناة هنا القدس (@honaalqudstv) May 13, 2018