دولة الإمارات تمارس الانتقام حتى بحق الحاصلين على تأشيرات إقامة قطرية

قررت الإمارات توسيع الحظر المفروض على قطر، ليشمل منع دخول المغتربين والأجانب الذين حصلوا على تأشيرة إقامة من قبل في قطر، وليس فقط منع دخول حملة جوازات السفر القطرية.

وعممت أبوظبي تلك الإجراءات على جميع شركات الطيران التي تسافر إلى الإمارات، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

ولا يبدو في الأفق حل قريب للأزمة الخليجية، في ظل تعنت دول الحصار وعرقلتها كافة الوساطات العربية والأجنبية لإنهاء الأزمة.

ومنذ ساعات قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إنه «ليس هناك أي بوادر لحل الأزمة الخليجية في المرحلة الحالية»، مشددا على أن «عودة المياه إلى مجاريها مع دول الحصار مستقبلا، لا تعني عودة السياسة السابقة إلى مجاريها».

وتعصف بالخليج، أزمة توشك أن تكمل عامها الأول، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في 5 حزيران الماضي، علاقاتها مع قطر، وأغلقت حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي معها، بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما تنفيه الدوحة، مؤكدة أنها تواجه حملة تستهدف قرارها السياسي وسيادتها الوطنية.

وعقب اندلاع الأزمة، بدأت الكويت وساطة مدعومة من قوى إقليمية وغربية لحلها، غير أنها لم تحرز تقدما حتى اليوم.