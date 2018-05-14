القائمة الكاملة بالمسلسلات الرمضانية المقبلة على القنوات المصرية والعربية

شهد السوق الدرامى حالة جدل كبيرة الأيام الماضية، بعد خروج مفاجئ لـ 5 مسلسلات من العرض الرمضانى، حيث يتنافس 24 مسلسلا فى القائمة الكاملة لموسم رمضان 2018، منها ما يعرض على الشاشات المصرية، ومنها ما يعرض على الشاشات الخليجية والعربية، وفيما يلي رصد لهذه المسلسلات التي سيتم عرضها على الشاشات المصرية وهى كالتالى:

1 – مسلسل “عوالم خفية” للنجم الكبير عادل إمام، ويعرض على قناة CBC، ويشارك فى بطولته، فتحى عبد الوهاب، بشرى، هبة مجدى، مى سليم، صلاح عبد الله، أحمد وفيق، رانيا فريد شوقى، وهو من اخراج رامى امام.

2 – مسلسل “نسر الصعيد” للنجم محمد رمضان ، ويشارك فى بطولته محمد رمضان، سيد رجب، درة، وفاء عامر، دينا، عائشة بن أحمد، عايدة رياض، محمد عز، باسل الزارو، هاجر احمد، أسماء جلال، وآخرون.

3 – مسلسل “طايع” للنجم عمرو يوسف، ويعرض على قناة CBC، ويشارك فى بطولته، عمرو عبد الجليل، صبا مبارك، سلوى محمد على، هند عبد الحليم، سهير المرشدى، محمدعلى، أحمد عبد الله محمود، وآخرون، وهو من إخراج عمرو سلامة .

4 – مسلسل “اختفاء” بطولة النجمة نيللى كريم ، ويشارك فى بطولته، محمد ممدوح، هشام سليم، بسمة، رانيا منصور، إسماعيل شرف، وآخرون، وهو من إخراج أحمد مدحت.

5 – مسلسل “بالحجم العائلى” بطولة النجم القدير يحيي الفخرانى، ويشارك فى بطولته، ميرفت أمين، يسرا اللوزى، احمد مجدى، ندا موسى، سمر مرسى، شيماء سيف، كارولين خليل، ديانا هشام، وهو من اخراج هالة خليل فى أولى تجاربها الإخراجية بالدراما التليفزيونية.

6 – مسلسل “ضد مجهول” بطولة النجمة غادة عبد الرازق، ويعرض على قناة الحياة.

7 – مسلسل “فوق السحاب” بطولة النجم هانى سلامة، ويعرض على شاشة ONE، ويشارك فى بطولته، اللبنانية ستيفانى صليبا، إبراهيم نصر، منى عبد الغنى، ميرنا نور الدين، إيهاب فهمى، سيمون، هبة عبد الغنى، عفاف شعيب، محمد محمود، طونى ماهر، واخرون، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز.

8 – مسلسل “ايوب” للنجم مصطفى شعبان، ويعرض على قناة الحياة، ويشارك فى بطولته، ايتن عامر، حسنى حسنى، ميرهان حسين، هنا الزاهد، محمد لطفى، دياب، زكى فطين عبد الوهاب، حسنى شتا، ليال عبد الخالق، محمد على رزق، وهو من إخراج أحمد صالح.

9 – مسلسل “رسايل” بطولة النجمة مى عز الدين، ويعرض على شاشة ONE، ويشارك فى بطولته، خالد سليم، احمد سعيد عبد الغنى، أحمد حاتم، مها أحمد، رزان مغربى، راندا البحيرى، أحمد خليل، عبد الرحمن أبو زهرة، سميرة مقرون، هشام إسماعيل، وهو من إخراج إبراهيم فخر.

10 – مسلسل “كلبش2” بطولة النجم أمير كرارة، ويعرض على شاشة قناة الحياة، ويشارك فى بطولته، روجينا، هيثم احمد زكى، هالة فاخر، أحمد صلاح حسنى، محمود البزاوى، أحمد حلاوة، نجلاء بدر، ماجد المصرى، محمد محمود عبد العزيز، وهو من إخراج بيتر ميمى.

11 – مسلسل “مليكة” بطولة النجمة دينا الشربينى، ويعرض على شاشة قناة الحياة، ويشارك فى بطولته، دينا الشربينى، مصطفى فهمى، عمر السعيد، محمد شاهين، أحمد العوضى، رامز أمير، ندى بسيونى، صفاء الطوخى، ياسر على ماهر، لميا كرم، إسماعيل شرف، محمد حمدى، شيرى مجدى، محمود متولى، اية سماحة، وهو من إخراج شريف اسماعيل.

12- مسلسل “ابو عمر المصرى” بطولة النجم أحمد عز،ويعرض على ON E، ويشارك فى بطولته، فتحى عبد الوهاب، أمل بوشوشة، أروى جودة، منذر رياحنة، عباس أبو الحسن، نادية كوندا، صبرى فواز، محمد سلام، محمد الشرنوبى، محمود حجازى،محمد على رزق، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.

13 – مسلسل “ربع رومى” بطولة نجم مسرح مصر مصطفى خاطر، ويشارك فى بطولته مصطفى خاطر، محمد سلام، بيومى فؤاد، ميرنا جميل، ادوارد، عايدة رياض، كريم مغاورى، وهو من إخراج معتز التونى.

14 – مسلسل “الوصية” بطولة الفنان أكرم حسنى، ويعرض على شاشة قناة CBC، ويشارك في بطولته ، أحمد أمين، ريم مصطفى، أميرة الشريف، اسلام إبراهيم، خالد كمال، عارفة عبد الرسول، محمد طلعت، منى ممدوح، وهو من إخراج خالد الحلفاوى .

15 – مسلسل “رحيم” بطولة النجم ياسر جلال، ويعرض على شاشة CBC و ON E، ويشارك فى بطولته، نور، محمد رياض، حسن حسنى، صبرى فواز، دينا، إيهاب فهمى، دنيا عبد العزيز، طارق عبد العزيز، سارة الشامى، وهو من إخراج محمد سلامة.

16 – مسلسل “سك على أخواتك” بطولة نجم مسرح مصر على ربيع، ويشار فى بطولته، سهر الصايغ، هنا الزاهد، صبرى فواز، ميرنا نور الدين، جيسى عبده، كريم عفيفى، سلوى خطاب، صلاح عبد الله، هادى الجيار، محمود غريب، وهو من إخراج وائل احسان.

17 – مسلسل “قانون عمر” بطولة النجم حمادة هلال، وايمان العاصى، إيهاب فهمى، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، مصطفى أبو سريع، فاطمة ناصر، حمادة بركان، فتوح احمد، ليلى حسين، محمد أبو الوفا، وهو من إخراج احمد شفيق.

18 – مسلسل “ليالى أوجينى” بطولة النجوم ظافر العابدين وامينة خليل، ويعرض على شاشة CBC، ويشارك فى بطولته ، انجى المقدم، انتصار، مراد مكرم، خالد كمال، أسماء أبو اليزيد، كارمن بصيبص، مريم الخشت، ليلى عز العرب، وهو من إخراج هانى خليفة.

19 – مسلسل “ممنوع الاقتراب أو التصوير” بطولة النجمة زينة، ويشارك فى بطولته، نسرين امين، فتحى عبد الوهاب، مى القاضي، محمد شاهين، أحمد العوضى، أحمد فؤاد سليم، صفوة، على الطيب، وهو من إخراج زياد الوشاحى .

20 – مسلسل “عزمى وأشجان” بطولة النجوم حسن الرداد، ويشارك في بطولته، إيمى سمير غانم، ونسرين أمين، وسمير غانم، ومحمد ثروت، ومحمود الليثى، وبدرية طلبة، وملك قورة، واحمد سلطان، وهو من إخراج اسلام خيرى.

21 – مسلسل “الرحلة” بطولة النجم باسل الخياط، ويشارك فى بطولته، ريهام عبد الغفور، مى سليم، حنان مطاوع، وليد فواز، اسلام جمال، إيهاب فهمى، أميرة العايدى، محمود حجازى، ثراء جبيل، محمد مهران، جوليا، هاجر أحمد، وهو من إخراج حسام على.

22 – مسلسل “امر واقع” بطولة النجم كريم فهمى، ويشارك في بطولته أحمد وفيق، ريم مصطفى، نهى عابدين، نبيل الحلفاوى، نجلاء بدر، ملك قورة، ميدو عادل، ياسر المصرى، نيقولا معوض، دينا فؤاد، محمد سليمان، وهو من إخراج محمد اسامة.

23 – مسلسل “لعنة كارما” بطولة هيفاء وهبى، ويعرض على قناة النهار، ويشارك فى بطولته، نبيل عيسى، أحمد صيام، باسل الزارو، شيرين، وأخرون، وهو من إخراج خيرى بشارة.

24 – مسلسل “أفراح ابليس” بطولة جمال سليمان، ويشارك فى بطولته، صابرين، محمود عبد المغنى، منة فضالى، احمد صفوت، ايناس عز الدين، هنادى مهندى، كمال أبو رية، احمد حلاوة، عفاف رشاد، وهو من إخراج أحمد خالد أمين.