وفد حمساوي يزور القاهرة لمناقشة المصالحة الوطنية ومسيرة العودة المقررة غدا

توجّه وفد من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، إلى القاهرة الأحد، للقاء مدير المخابرات المصرية، ومناقشة تداعيات “مسيرة العودة”، وفق مصادر في الحركة.

وأعلنت إدارة معبر رفح، أن هنية ويرافقه القياديان خليل الحية وروحي مشتهى قد غادروا مبكرا غزة، وانتقلوا عبر مروحية تابعة للجيش المصري إلى القاهرة، في زيارة قصيرة تستمر عدة ساعات وفق المصدر.

وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم، إن زيارة هنية للقاهرة، جاءت “بناء على دعوة مصرية، وسيناقش خلالها مع المسؤولين المصريين، آخر التطورات المتعلقة بالشأن الفلسطيني والإقليمي”.

وذكر مصدر في حماس، أن هنية سيلتقي مع مدير المخابرات اللواء عباس كامل، لمناقشة “تداعيات مسيرات العودة على الحدود (بين قطاع غزة وإسرائيل)”، المقررة غدا الإثنين، بالتزامن مع افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، والتي تتزامن مع الذكري السبعين للنكبة.

ويقول مسؤولون فلسطينيون في الهيئة الوطنية العليا، “لمسيرات العودة”، إنه من المتوقع مشاركة “عشرات الآلاف”من الفلسطينيين في هذه الاحتجاجات، التي قد تشهد اقتحام متظاهرين للسياج الحدودي الفاصل، باتجاه المناطق الإسرائيلية.يُشار إلى أن هناك قلق إسرائيلي ودولي من “مسيرات العودة”، والتداعيات التي يمكن أن تنشأ عنها.

ويتجمّع فلسطينيون من قطاع غزة، منذ يوم الأرض في 30 آذار ، بالآلاف قرب الحدود مع إسرائيل خصوصا يوم الجمعة، للمطالبة بحقهم في العودة الى أراضيهم، التي طردوا منها أو غادروها عند قيام دولة إسرائيل في 1948.