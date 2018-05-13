وزيرة خارجية الظل البريطانية تدعو بلادها للاعتراف بدولة فلسطين

دعت إميلي ثورنبيري، وزيرة خارجية حكومة الظل البريطاني بلادها إلى الاعتراف “فورا” ورسميا بدولة فلسطين بالتزامن مع ذكرى النكبة منتصف الشهر الجاري.

وقالت ثورنبيري التي شاركت في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني بمدينة رام الله واختتم أعماله فجر امس الاول الجمعة، إن بريطانيا “تحتفل هذا الشهر بالذكرى السنوية السبعين لتأسيس إسرائيل، ومن الصواب أن تعترف المملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين، وتحث الدول الأخرى على القيام بالشيء ذاته وليس انتظار الوقت المناسب لكن الآن دون تأخير”.

وهاجمت ثورنبيري العضو في حزب العمال البريطاني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقالت إن قطعه المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطييين “الأنروا” خطوة “قاسية وحاقدة”.

وأشارت إلى عزم حزبها استضافة مؤتمر دولي للتمويل من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وشددت على أن حكومة الظل لحزب العمال ستراجع على الفور مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل لضمان “عدم استخدام أسلحة يبيعها بلدنا من قبل بنيامين نتنياهو ضد الفلسطينيين الأبرياء في غزة وغيرها”.

وجددت ثورنبيري الموقف الرافض لمستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية واستمرار الحصار على غزة، والقمع الذي وصفته بـ”الوحشي والقاتل” للمحتجين في مسيرة العودة وعمليات الاعتقال التي يقوم بها الاحتلال وسوء معاملة الأطفال.

ووصف قرار ترامب بنقل السفارة للقدس المحتلة بـ”القرار المتهور وغير المسؤول”.

وشددت على أن حكومة حزب العمال ستستخدم نفوذها في المستقبل داخل الأمم المتحدة لتحسين الموقف الفلسطيني، ومواجهة خروقات إسرائيل للقانون الدولي ومحاولات الولايات المتحدة التغطية عليها.