مقتل شخص وإصابة 4 في عملية طعن وسط باريس تبناها تنظيم داعش

قتل شخص وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة الليلة الماضية، في عملية طعن وسط باريس، أعلن “تنظيم داعش” مسؤوليته عنها.

ونقلت قناة “فرانس 24” عن الشرطة قولها إن عناصرها أطلقت النار على منفذ عملية الطعن وأردته قتيلاً.

وأضافت أن الهجوم وقع في منطقة الأوبرا في الدائرة الثانية بباريس، دون ايضاح المزيد من ملابسات العملية.

فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأن “اثنين من المصابين بحالة صحية خطيرة”.

ووفق موقع “سايت” المعني بمراقبة أنشطة الجماعات “المتشددة”، فإن وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة ذكرت أن المهاجم كان “جنديا” في التنظيم، وأنه نفذ العملية “استجابة لنداءات استهداف دول التحالف”.

وتشارك فرنسا في المعركة ضد “تنظيم داعش” في سورية والعراق ضمن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أسفه لأنّ فرنسا تدفع “مرة أخرى الثمن بالدم” بعد هذا الاعتداء الجديد، مشددا على أن “فرنسا مصممة على عدم الاستسلام لتهديدات المعتدين”.