بحماية قوات الشرطة ..اليهود يستبيحون الاقصى اليوم ويؤدون شعائرهم داخله ويرفعون العلم الاسرائيلي في جنباته
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جرينتش+2 02:36
سفيرا الإمارات والبحرين يدعوان نتنياهو وزوجته الى مأدبة عشاء في واشنطن

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