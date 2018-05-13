سفيرا الإمارات والبحرين يدعوان نتنياهو وزوجته الى مأدبة عشاء في واشنطن

أفادت وكالة ” أسوشيتد برس”، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، صافح سفيري الإمارات المتحدة يوسف العتيبة، والبحرين عبد الله بن راشد بن عبد الله آل خليفة، لدى الولايات المتحدة، لدى زيارته لواشنطن قبل شهرين.

وقالت مصادر للوكالة، إن نتنياهو التقى مصادفة السفيرين، لدى تناوله الطعام مع عقيلته سارة نتنياهو، في أحد المطاعم في العاصمة الأميركية.

وأوضحت أن السفير الإماراتي دعا نتنياهو وزوجته إلى طاولته، مضيفة أنهما “تحدثا في ملفات سياسية (لم تذكرها)”، قبل أن يصافح نتنياهو السفير الإماراتي، رغم أنه لا يوجد علاقات دبلوماسية بين البلدين، ويغادر المطعم.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإنه لم يتم حتى الآن الحصول على ردّ بشأن هذا التقرير من مكتب نتنياهو.

وكان وزير خارجية البحرين أن علّق على الضربات الإسرائيلية للمواقع الإيرانية في سوريا، قائلا إنه “من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها”.

وفي سياق متصل، أدانت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين”، امس السبت، “الخطوات التطبيعية” لبعض الدول الخليجية مع إسرائيل، خاصة وأنها تتزامن مع الذكرى السبعين للنكبة”.

وجاء ذلك بعد أن التقى الفريق النسائي الإماراتي نظيره الإسرائيلي في بطولة أوروبا المفتوحة لكرة الشبكة (النت بول)، في مباراة جمعت بينهما أمس الاول الجمعة في جبل طارق، وذلك بعد أيام من استضافة إسرائيل دراجين من الإمارات والبحرين في سباق بالقدس.

وأدانت اللجنة الأولمبية الفلسطينية الأحد مشاركة دراجين من الإمارات والبحرين في سباق “طواف إيطاليا” (جيرو دي إيطاليا) الذي استضافته إسرائيل، ووصفته بأنه وصمة عار.

كما أصدرت الخارجية الفلسطينية قبل ذلك بيومين بيانا حذرت فيه من خطورة ما تخطط له إسرائيل من “استغلال فاضح” للسباق الذي انطلق امس الاول الجمعة من القدس.