دموع العراقية تفوز الليلة الماضية بلقب “ذي فويس” في موسمه الرابع

توجت المتسابقة العراقية دموع بلقب برنامج “ذي فويس” (أحلى صوت) في موسمه الرابع الذي عرضته قناة “أم بي سي”.

وحصلت دموع، التي تنافست ضمن فريق الفنانة أحلام، في العرض المباشر النهائي على أعلى نسبة تصويت من قبل الجمهور وهو ما منحها اللقب هذه السنة.

وأدت الفائزة أغنيتين في حلقة الليلة، الأولى للفنان العراقي الراحل سعدي الحلي “ليلة ويوم” التي أبدعت فيها، والثانية “على بالي” للفنانة المصرية شيرين، علما أن دموع لم تغن سابقا خلال البرنامج باللهجة المصرية.

وبلغ الحلقة النهائية إلى جانب دموع، زملاؤها يوسف السلطان من فريق عاصي الحلاني، وهالة مالكي من فريق إليسا، وعصام سرحان من فريق محمد حماقي، ولكن دموع كانت الأبرز في الأداء وهو ما حسم النتيجة.

وأكدت الفنانة الإماراتية أحلام بعد إعلان النتيجة وعلى الهواء مباشرة، أنها لا تتوج دموع وإنما تتوج “بلدها الثاني” العراق بتلك الجائزة.