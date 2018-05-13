بحماية قوات الشرطة ..اليهود يستبيحون الاقصى اليوم ويؤدون شعائرهم داخله ويرفعون العلم الاسرائيلي في جنباته

اقتحم المئات من المستوطنين، صباح اليوم الاحد، المسجد الأقصى المبارك، في ذكرى احتلال الشق الشرقي لمدينة القدس “توحيد القدس”.

ورفع مستوطنون العلم الاسرائيلي داخل المسجد الأقصى المبارك، وبالتحديد مقابل قبة الصخرة المشرفة عند باب القطانين، ووفرت لهم الشرطة الحماية الكاملة خلال رفعه والتقاط الصور لهم.

وأفادت مصادر اعلامية، أن رفع العلم الإسرائيلي يجري لأول مرة بغطاء من شرطة الاحتلال التي لم تمنع المستوطنين من ممارسة استفزازتهم بل بالعكس من ذلك أتاحت لهم الفرصة لالتقاط الصور أمام قبة الصخة وهم يلوحون بالعلم الإسرائيلي.

وأفاد فراس الدبس، مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية أن أكثر من 500 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، ومن المتوقع تزايد أعداد المقتحمين اليوم خلال فترة الاقتحامات الصباحية، وبعد الظهر.

وأضاف الدبس أن شرطة الاحتلال وقواته الخاصة توفر الحماية الكاملة للمستوطنين خلال اقتحامهم الأقصى وجولتهم في ساحاته، حيث الانتشار المكثف في الساحات ومرافقتهم خلال الجولة والسماح لأعداد كبيرة بالاقتحام على شكل مجموعات متتالية.

وأوضح الدبس أن المستوطنين يؤدون الصلوات الجماعية داخل المسجد الأقصى المبارك، خاصة في منطقة باب الرحمة والسلسلة والقطانين، بحماية شرطة الاحتلال، لافتا أن العديد من المقتحمين يرتدون قمصانا عليها صورة الهيكل المزعوم.

واوضح ان الوضع لم يختلف على أبواب المسجد الأقصى المبارك من الجهة الخارجية، فمئات المستوطنين ينظمون المسيرات ويؤدون الصلوات على أبواب المسجد.

واعتدت قوات الاحتلال الخاصة قبل قليل على الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى، وعلى حراس المسجد الأقصى المبارك وعلى كافة موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية الذين تواجدوا بين باب القطانين وباب السلسلة، في وقت وفرت الحماية الكاملة لمجموعة كبيرة للمستوطنين بإداء صلاة جماعية في المكان.

واعتقلت قوات الاحتلال محمد الصالحي أحد حراس الأقصى بعد الاعتداء عليه.

ودعت جماعات الهيكل المزعوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع، على مدار الأيام الماضية، الى تكثيف الاقتحامات في هذا اليوم “يوم القدس” للمسجد الأقصى، مؤكدة عبر دعواتها انها ستحشد من أكثر 2000 مستوطنا لاقتحامه في يوم واحد ليكون أكبر اقتحام في تاريخه.

وطالبت جماعات الهيكل المزعوم من شرطة الاحتلال عدم ادخال المسلمين الى الأقصى اليوم، وأن تكون الاقتحامات من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى السادسة مساء.

ودعا وزراء ونواب كنيست لتكثيف الاقتحامات اليوم الى المسجد الأقصى، ونشروا الدعوات من خلال تسجيلات لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل اعتقلت قوات الاحتلال أحد حراس المسجد الأقصى وهو محمد الصالحي، وذلك بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح وسط مواجهات بين حراس الأقصى مع قوات الاحتلال عند باب السلسلة.

وأكدت دائرة الأوقاف الفلسطينية، أن الوضع في المسجد الأقصى صعب وما يقارب ال655 مستوطن إقتحموه خلال أقل من ساعة.

هذا وقام هؤلاء المستوطنين برفع العلم الاسرائيلي في باحات المسجد الاقصى المبارك.

هذا وكان قد بدأ عدد كبير من المستوطنين منذ الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد، باقتحامات واسعة ومكثفة للمسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسات معززة من قوات الاحتلال، وبإجراءات مشددة على دخول المصلين للمسجد.

واقتحم المستوطنون المسجد بمجموعات متتالية وبزي تلمودي، وسط محاولات متكررة لإقامة طقوس وشعائر وحركات تلمودية في منطقة باب الرحمة الواقعة بين باب الأسباط والمُصلى المرواني داخل الأقصى المبارك.

وكانت ما تسمى بـ”منظمات الهيكل” المزعوم، دعت المستوطنين إلى استباحة المسجد الأقصى المبارك من خلال المشاركة الواسعة وبأعداد قياسية في اقتحامات جماعية ومكثفة للمسجد الأقصى، بالتزامن مع ذكرى احتلال مدينة القدس والذي يصادف اليوم، والذي يطلق عليه الاحتلال تسمية “يوم القدس”، وهو يوم احتلال ما تبقى من مدينة القدس في العام 1967م، وتوحيد شطري المدينة كعاصمة لكيان الاحتلال.