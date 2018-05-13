انتباه ..هناك 6 أعراض تؤشر على وجود أمراض في القلب

يطلق الجسم أحيانا إشارات تبدو عفوية أو لها علاقة بالظروف المحيطة، ولكن في الواقع، قد تكون هذه الإشارات دليلا على وجود أمراض خفية لدى الإنسان.

ومن الأمراض التي تسبقها أعراض عدة: نقص تروية القلب، التهاب عضلة القلب وغيرها. وحدد الأطباء الأعراض الأولى المبكرة لأمراض القلب، والتي عند ظهورها، يجب على الشخص مراجعة الطبيب فورا، بحسب Hronika.info.

1- اضطرابات إيقاع القلب

إن الشعور باضطراب إيقاع القلب في حالة الإجهاد العاطفي أمر مألوف، ولكن الشعور به في ظروف أخرى يعد أمرا مقلقا.

2- الشعور بضعف فجائي

إن الشعور بضعف بدني مفاجئ يظهر عادة عند وجود أحد أمراض القلب والأوعية الدموية، حيث تبدو حتى الأحمال المعتادة أثقل من حقيقتها.

3- العرق البارد

يعد ظهور العرق البارد على خلفية الأعراض السابقة دليلا إضافيا على أن الشخص يعاني من مشكلة ما في القلب.

4- ألم وخدر في الذراع اليسرى

برأي الأطباء هذا أكثر الأعراض التي تشير إلى أمراض القلب شيوعا.

5- الدوار (الدوخة)

إن تكرار الشعور بالدوخة دليل على ضرورة إجراء فحص للقلب.

6- انتفاخ الساقين دليل على تدهور عمل الكلى، إلا أنه قد يكون بسبب قصور في عمل القلب أيضا.