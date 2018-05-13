اعلاها اجر الزعيم ..أجور خيالية لنجوم المسلسلات في رمضان المقبل

يقترب شهر رمضان المبارك بما يحمله من موسم درامي تتنافس فيه مختلف الأعمال العربية ونجومها، فكم بلغت أجور الفنّانين في هذه المسلسلات؟

فيما يلي كشف باجور الفنانين في دراما رمضان المقبل ..

عادل إمام: 60 مليون جنيه مصري في مسلسل “عوالم خفية”، ما يعادل 3.4 مليون دولار.

محمد رمضان: 45 مليون مصري جنيه في مسلسل “نسر الصعيد”، ما يعادل 2.5 مليون دولار.

محمد هنيدي: 30 مليون مصري جنيه في مسلسل “أرض النفاق”، ما يعادل 1.6 مليون دولار.

هيفاء وهبي: مليون و600 ألف دولار عن مسلسل “لعنة كارما”.

أحمد عز: 25 مليون جنيه مصري في مسلسل “أبو عمر المصري”، ما يعادل 1.4 مليون دولار.

هاني سلامة: 22 مليون جنيه مصري في مسلسل “فوق السحاب”، ما يعادل 1.2 مليون دولار.

يسرا: 15 مليون جنيه مصري في مسلسل “لدينا أقوال أخرى، ما يعادل 850 ألف دولار.

ظافر العابدين: 10 ملايين جنيه في مسلسل “ليالي أوجيني”، ما يعادل 565 ألف دولار.