استقالة مدير مكتب الحريري بعد خسائر تيار المستقبل في الانتخابات اللبنانية

عين رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مديرا جديدا لمكتبه بعد أن خسر تيار المستقبل بزعامته أكثر من ثلث مقاعده في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي.

وقال الحريري في كلمة الأسبوع الماضي بعد الانتخابات إن تيار المستقبل كان يتوقع نتيجة أفضل مؤكدا أن “هناك ثغرات كانت في تيار المستقبل وكل واحد مسؤول عنها ستتم محاسبته” كما نقلت وكالة “رويترز”.

وأعلن مكتب الحريري أن نادر الحريري ابن عم رئيس الوزراء استقال في ساعة متأخرة الليلة الماضية، وأضاف أن الحريري كلف محمد منيمنة بتولي مهام مدير مكتب رئيس الوزراء بالوكالة.

وفاز تيار المستقبل بعشرين مقعدا بعدما حصد 33 مقعدا في الانتخابات السابقة التي جرت في 2009.

وحقق حزب الله مكاسب كبيرة في الانتخابات التي جرت الأحد الماضي وحصدوا ما يربو على نصف مقاعد البرلمان.

وفاز حزب القوات اللبنانية بـ 15 مقعدا أي أنه ضاعف عدد نوابه تقريبا.

وتنتهي فترة ولاية البرلمان الحالي في 20 أيار ومن المتوقع أن تكون مفاوضات تقسيم المناصب في الحكومة الجديدة صعبة.