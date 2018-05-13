بحماية قوات الشرطة ..اليهود يستبيحون الاقصى اليوم ويؤدون شعائرهم داخله ويرفعون العلم الاسرائيلي في جنباته
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استخدام طائرات بدون طيارين لتوصيل السحور للمساجد في دبي

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