استخدام طائرات بدون طيارين لتوصيل السحور للمساجد في دبي

تستعد “هيئة تنمية المجتمع بدبي” لإيصال وجبات السحور للمساجد والأماكن المحيطة بها عن طريق طائرات بدون طيار، وذلك ضمن مبادرة “سحورهم علينا” التي ينظمها مجلس شباب الهيئة.

وقال الشاب خلفان عبيد مصمم أنظمة الطائرات ذاتية القيادة، وهو المسؤول التقني عن الفكرة، إن الخطوة مبتكرة و سيتم من خلالها تغذية الطائرة بالمعلومات بالإضافة إلى تزويدها بخريطة للأماكن المستهدفة التي سيتم إيصال الوجبات لها.

وسيكون للطائرة خطوط سير محدّدة من قبل، ويجري حاليًا تجريب النظام لتطبيقه لاحقًا، وقد تم استيراد 8 بطاريات شحن لها، ومن المقرر أن تحمل الطائرة حوالى 10 كيلوجرامات من وجبات السحور، ما يجعل هناك حاجة ماسة لشحن الطائرة بالطاقة باستمرار لتؤدي مهمتها على أكمل وجه.