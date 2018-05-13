استئناف العلاقات الاقتصادية الإيرانية- القطرية بعد توقف استغرق ١٣ عاماً

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وقطر وذلك بعد توقف دام 13 عاما.

وتوجه وفد إيراني يضم 70 من الخبراء ورجال الأعمال من القطاعات الخاصة والعامة برئاسة مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد رضا فياض إلى الدوحه للمشاركة في الاجتماع الذي يستمر يومين.

وأوضح فياض بعد وصوله إلى الدوحه أنه سيتم خلال اجتماع اللجنة المشتركة مناقشة العديد من القضايا العالقة بين البلدين، كما نقلت وكالة “فارس”.

وتابع قائلا إن هناك خمس لجان تعقد اجتماعات تخصصية تتناول خلالها مختلف القضايا المتعلقة بالتجارة والمناجم والجمارك والنفط والبتروكيماويات والصادرات والشؤون المصرفية.

وأضاف أن التعاون الوثيق بين إيران وقطر أخذ منحي جديدا ويتحرك نحو تعزيز العلاقات، رغم أن حجم التبادل التجاري مع قطر ضئيل جدا إلا أنه من المتوقع أن يشهد التبادل التجاري تقدما ملحوظا من خلال التخطيط المناسب.

وأكد أنه ليس هناك عقبة جادة تعترض تعزيز العلاقات بين البلدين متوقعا بذلك التوصل إلى نتائج مطلوبة من خلال تنفيذ البرامج المخططة.

يذكر أن الاجتماع السادس للجنة الاقتصادية بين إيران وقطر يبدأ اليوم الأحد على مستوى الخبراء ويستمر غدا على المستوى الوزاري.

هذا وقد شهدت العلاقات الإيرانية القطرية نموا ملحوظا خلال العام الأخير بعد ما قطعت كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين علاقاتها مع قطر.

وقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الإيراني الماضي (انتهى 20 أذار الماضي) 250 مليون دولار.