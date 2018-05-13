إلى السائرين العائدين

للسائرين نحو الوطن…

للمطالبين بحقهم المطلق في العودة لديارهم التي أخرجوا منها…

لكل أحرار شعبنا…

نوجه هذه الرسائل والنصائح السريعة مشاركة بجهد المقل…

إغلاق كل خطوط الإتصال مع العالم الخارجي، أي فترة صمت كاملة، لا تصريحات سياسية ولا اتصالات خارجية، ولا قبول لأي دعوات للاجتماع، القرار للميدان والميدان فقط مع تحييد تام للسياسيين

الحفاظ على السلمية المطلقة، والمسير بالأجساد فقط بلا أي مظاهر عنف أو عسكرة

لا فصائلية ولا حزبية ولا مناطقية ولا قبلية ولا عصبية، بل شعب واحد بهدف واحد

مشاركة كل فئات الشعب بلا استثناء، رجال ونساء، شيب وشباب، كبار وصغار، اصحاء ومعاقين

رفع أعلام فلسطين والمصاحف فقط، لا رايات للفصائل ولا شعارات أخرى من أي نوع

التحرك الجماعي في موكب مهيب، والابتعاد عن التحركات الصغيرة والمجموعات المنفصلة، لا كر ولا فر بل تقدم جماعي

التكبير بتكبيرات العيد أثناء التقدم الجماعي المهيب

استخدام الطبول عالية الصوت لإضافة الرهبة للتقدم

استعمال صافرات الإنذار المدوية

أداء صلاة الجماعة قبل بدء التقدم

التعاهد على عدم التراجع، إن سقط شهيد يكمل من يقف خلفه المسير

عدم الرد على استفزازات الاحتلال مهما كانت

الاتفاق على وسائل الاتصال والتواصل تحسباً لقطع الاحتلال الخطوط الهاتفية، حتى وإن كانت بدائية بمكبرات الصوت أو أجهزة اللاسلكي البسيطة

تشكيل لجان ميدانية تتعامل مع المتغيرات وتقيم الوضع وتجه المشاركين

تأمين الاحتياجات للمشاركين من طعام ومياه ومراحيض وإسعافات وخيام وغيرها

تشكيل لجان إخلاء ميداني للجرحى والشهداء وحالات الإغماء وأي طوارئ أخرى

التعامل مع أي وسائل عدائية قد يستخدمها جيش الاحتلال من غازات أو مياه عادمة أو رصاص مطاطي، إن حدث تفرق بسببها يتم إعادة التجمع والتجمهر بشكل تلقائي

الحذر من المندسين والمثبطين والأخبار الكاذبة الاشاعات ومحاولات حرف المسيرة عن هدفها

التغطية الإعلامية الميدانية المتواصلة والمباشرة وتوثيق أي جريمة يقوم بها المحتل ضد المتظاهرين المدنيين العزل

إخلاص النية لوجه الله تعالى وحده والاتكال عليه

في حفظ الله ورعايته…