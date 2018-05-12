والد الشهيد معاذ الكساسبة يطالب بجلب قاتل ابنه المعتقل في العراق لمحاكمته بالاردن / فيديو

طالب صافي الكساسبة، والد الشھید الطیار معاذ الكساسبة، اليوم السبت الحكومة بجلب الإرھابي صدام عمر الجمل، المسؤول عن جریمة إحراق الشھید معاذ، إلى العدالة الأردنية.

واعتبر الكساسبة في تصريحات صحفية ان على الحكومة البدء باتخاذ الإجراءات القانونیة والاتصال مع الجانب العراقي لتسلیمها هذا الإرھابي، لكي تجري محاكمته في الأردن.

وقال الكساسبة إن محاكمة هذا الارهابي القاتل في عمّان ستكشف عن الظروف والخبايا التي ما تزال غامضة في جريمة احراق الشهيد معاذ.

وكانت مصادر أمنیة عراقیة قد أكدت نجاح المخابرات العراقیة في اعتقال 5 من قیادات تنظیم داعش الإرھابي ومن بینھم المسؤول عن جریمة إحراق الشھید معاذ.

وقد عرض الإعلام العراقي الرسمي، امس الجمعة، اعترافات هؤلاء القادة الكبار في ” داعش” الذين تم اعتقالهم في عملية استخباراتية مركبة استدرجهم خلال جهاز المخابرات العراقي من سوريا إلى العراق.

وبحسب بيان لمركز الأعلام الأمني أصدره، امس الجمعة، فإن “رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أشرف على عملية نوعية كبرى لجهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، أدت إلى إلقاء القبض على قياديين مهمين في عصابات داعش ممن شاركوا في الاعتداء على مدننا العزيزة في الأنبار والموصل”.

وأضاف أن “المعتقلين هم كل من صدام عمر يحيى الجمل الملقب أبو رقية الأنصاري، ومحمد حسين حضر الملقب أبو سيف الشعيطي، وعصام عبد القادر عاشور الزوبعي الملقب أبا عبد الحق العراقي، وعمر شهاب حماد الكربولي الملقب أبا حفص الكربولي، وإسماعيل علوان سلمان العيثاوي الملقب أبا زيد العراقي أحد معاوني البغدادي “.

وأوضح المركز أن “عملية إلقاء القبض عليهم جرت داخل الأراضي السورية، في المنطقة الحدودية مع العراق، إثر عملية استخبارية نوعية”، لافتا إلى أن “التحقيق معهم إلى استخلاص معلومات مفصلة، تم بناء عليها تنفيذ ضربة جوية استهدفت اجتماعا لما يسمى هيئة الحرب في داعش، أدت لمقتل ما يقرب من 40 قياديا، على رأسهم عمر عبد حمد الفهداوي الملقب أبو طارق الفهداوي أمير هيئة الحرب وأبو وليد السيناوي والي ولاة الشام وأبو إسلام الكردي أمني الشام، وأحمد يحيى زيدان الملقب أبا حسن العسكري الأمير العسكري لولاية الفرات، إضافة إلى عدد من القيادات المهمة الأخرى في هيئة الحرب بين ولاة، وأمراء ألوية وكتائب”.

الى ذلك فقد كشف مصدر عسكري امريكي في واشنطن، اليوم السبت، ان الاعتقالات الاخيرة لعدد من قادة “داعش” “تقربنا من زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي”.

وقال المصدر : ان “الاعتقالات الأخيرة لعدد من قادة تنظيم داعش، وواحد منهم معاون بارز لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، تقربنا من الاخير”.

واضاف “الآن، وقد انتهى الجزء الكبير من هزيمة داعش، لا بد من الوصول إلى قادة التنظيم”.