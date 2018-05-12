مسؤول استخباري بارز يؤكد لمجلة أمريكية ان شهر ايار الراهن هو الاسود والاسوأ على اسرائيل والمنطقة منذ 1967
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جرينتش+2 02:16
مسؤول استخباري بارز يؤكد لمجلة أمريكية ان شهر ايار الراهن هو الاسود والاسوأ على اسرائيل والمنطقة منذ 1967

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